Таксиста ударили за просьбу не курить: пассажир арестован и оштрафован на крупную сумму в Алматы

В Алматы вынесен приговор жителю Алматы, который привлечен к ответственности за агрессию в отношении водителя такси, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

По данным судов Алматы, рассмотрены два связанных дела в отношении граждан Т. и К., ставших участниками конфликта с водителем такси в апреле этого года.

"️Согласно материалам дел, Т., находясь на заднем сиденье автомобиля, курил в салоне. На замечание водителя он отреагировал агрессивно - использовал нецензурную брань и ударил водителя по затылку. Суд признал Т. виновным по ч.1 статьи 109-1 УК РК (нанесение побоев) и назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток, а также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав 100 000 тенге в счет компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.

Второй пассажир, по данным суда, находясь на переднем сиденье того же автомобиля, также вступил в конфликт с водителем и использовал нецензурную лексику.

"Он был привлечен к ответственности по ч.1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Суд назначил К. административный арест на 15 суток", - добавили в ведомстве.

Оба судебных акта не вступили в законную силу.

На днях мы писали о казахстанском таксисте Владе Кравчуке, который опубликовал у себя в соцсетях видео конфликта с двумя пассажирами. На записи видно, что один из пассажиров в ответ на просьбу не курить в машине, обматерил таксиста и ударил его.

Как рассказали позже в МВД, в результате поисков установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города.

Также в феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.

Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.