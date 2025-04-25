В Алматы водитель не пропустила "скорую", везущую тяжелого больного (видео)

Полицейские Алматы привлекли к административной ответственности женщину-водителя, не уступившую дорогу машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

В Instagram-аккаунте kris_p_almata появилось видео, снятое фельдшером скорой помощи прямо из салона во время движения.

Сообщается, что медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома №3, направляясь в реанимацию. На перекрестке улиц Яссауи и Трудовая дорогу им перегородила легковушка. Водитель проигнорировал включенные спецсигналы и не уступил дорогу - в это время в карете скорой помощи находился тяжелый больной без сознания.

Сегодня, 25 апреля, в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы появилась информация, что водителя, не пропустившую "скорую", привлекли к ответственности.

"Водитель автомобиля марки Toyota не уступила дорогу карете скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками, чем нарушила требования статьи 598, части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Сотрудниками местной полицейской службы женщина привлечена к административной ответственности. В ее отношении также проведена профилактическая и разъяснительная работа", - информируют правоохранители.

Полиция Алматы напоминает: соблюдение водительской дисциплины, особенно в отношении транспортных средств, выполняющих неотложные задания, - это не только требование закона, но и вопрос человеческой жизни. Культура поведения на дороге - основа безопасности в условиях мегаполиса.

Ранее мы писали о сложностях, с которыми сталкиваются экипажи скорой помощи на дорогах Алматы. Так, был случай, когда у человека наступила клиническая смерть, пока машина стояла в пробке, а автомобилисты не пропускали "скорую".

Также мы писали и о другом инциденте, в результате которого водителя, не пропустившего карету скорой помощи на одной из улиц Алматы, оштрафовали.

Еще в конце 2023 года, перед новогодними праздниками, казахстанцы обсуждали в Сети видео с участием кареты скорой помощи и водителя авто, который не пропустил ее на дороге.

"Для человека в остром состоянии заболевания любое промедление может закончиться плачевно. Будьте человечней", - отмечалось в публикации.