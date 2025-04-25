Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Курсантов из-за драки отчислили из Академии МЧС, но они с этим не согласились

Опубликовано:

Академия МЧС в Кокшетау
Академия гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК. Фото: gov.kz

В Кокшетау отказали в иске о восстановлении бывшим курсантам Академии МЧС в связи с нарушением ими принятой присяги и дисциплинарным проступком, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску двух бывших курсантов к ГУ "Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина" о признании незаконным приказа об отчислении и восстановлении в учебе рассмотрел Кокшетауский городской суд.

Выяснилось, что истцы приказом руководителя Академии 5 декабря 2024 года были уволены из органов гражданской защиты и отчислены из состава курсантов.

"Причина отчисления - совершение курсантами дисциплинарного проступка, выразившегося в причинении телесных повреждений друг другу, и применение нецензурной брани в ходе выяснений отношений между собой", - отметили в суде.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований по нескольким основаниям.

В соответствии с Этическим кодексом служба в органах гражданской защиты предъявляет высокие требования к нравственности и морально-этическому облику сотрудников и курсантов.

Согласно заключенному контракту между Академией МЧС и курсантами, они обязаны были соблюдать служебную дисциплину.

"Истцы нарушили принятую присягу: быть образцом моральной чистоты, скромности, дорожить своей профессиональной честью, высоким званием сотрудников органов гражданской защиты", - уточнили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Акмолинской области сотрудники и курсанты Академии МЧС оказались на скамье подсудимых по делу о взятках и мошенничестве. Так, командира взвода приговорили к лишению свободы, другого командира, а также преподавателя этого учебного заведения и трех курсантов - к штрафам на разные суммы.

Тогда суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности Академии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239218-kursantov-iz-za-draki-otchislili-iz-akademii-mchs-no-oni-s-etim-ne-soglasilis/