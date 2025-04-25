Курсантов из-за драки отчислили из Академии МЧС, но они с этим не согласились

В Кокшетау отказали в иске о восстановлении бывшим курсантам Академии МЧС в связи с нарушением ими принятой присяги и дисциплинарным проступком, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску двух бывших курсантов к ГУ "Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина" о признании незаконным приказа об отчислении и восстановлении в учебе рассмотрел Кокшетауский городской суд.

Выяснилось, что истцы приказом руководителя Академии 5 декабря 2024 года были уволены из органов гражданской защиты и отчислены из состава курсантов.

"Причина отчисления - совершение курсантами дисциплинарного проступка, выразившегося в причинении телесных повреждений друг другу, и применение нецензурной брани в ходе выяснений отношений между собой", - отметили в суде.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований по нескольким основаниям.

В соответствии с Этическим кодексом служба в органах гражданской защиты предъявляет высокие требования к нравственности и морально-этическому облику сотрудников и курсантов.

Согласно заключенному контракту между Академией МЧС и курсантами, они обязаны были соблюдать служебную дисциплину.

"Истцы нарушили принятую присягу: быть образцом моральной чистоты, скромности, дорожить своей профессиональной честью, высоким званием сотрудников органов гражданской защиты", - уточнили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Акмолинской области сотрудники и курсанты Академии МЧС оказались на скамье подсудимых по делу о взятках и мошенничестве. Так, командира взвода приговорили к лишению свободы, другого командира, а также преподавателя этого учебного заведения и трех курсантов - к штрафам на разные суммы.

Тогда суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности Академии.