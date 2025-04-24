Обещал льготное жилье и повышение зарплаты: жителя Шымкента осудили за мошенничество

В Шымкенте вынесли приговор местному жителю, который обманул земляков почти на миллион тенге, обещав им льготное жилье и повышение зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Telegram-канале судов Шымкента рассказали об уголовном деле в отношении подсудимого К. Его обвиняли в неоднократном совершении мошенничества путем обмана, с неоднократным подстрекательством к даче взятки должностному лицу в значительном размере.

"Подсудимый в августе 2020 года обещал потерпевшим Н. и О., что может помочь им получить арендное жилье на льготных условиях по государственной программе в одном из многоэтажных домов.

За это получил от Н. 350 тыс. тенге, а от О. 200 тыс. тенге. Также, в разговоре с потерпевшей Н., узнав, что она работает лаборантом в городской больнице и получает низкую заработную плату, он пообещал через знакомого главного врача увеличить ее заработную плату и получил за это еще несколько сумм - 100 тыс. тенге и 50 тыс. тенге. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 950 тыс.тенге", - рассказали в суде.

При этом прокурор отказался от обвинения и просил суд назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы. Кроме того, потерпевшие согласились с отказом от обвинения, сообщили о примирении с подсудимым и просили прекратить дело.

В результате, К. было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

В феврале текущего года был вынесен приговор казахстанке, которая предстала перед судом за крупное мошенничество, причинив ущерб жителям Астаны на сумму свыше 300 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане пересмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ранее была осуждена за мошенничество на 57 млн тенге. Так, введя в заблуждение 28 потерпевших о том, что через своих знакомых, работающих в акимате Караганды, имеет возможность оказать содействие в получении жилья через "Отбасы банк", завладела денежными средствами на общую сумму более 57 млн тенге.

В декабре прошлого года мы писали, что житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге. Он обещал им жилье и машины из Кореи.

В августе прошлого года сообщалось, что на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.