Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Начальник службы безопасности торгового центра в Костанае сообщил о потенциальной угрозе

Опубликовано:

Экстренные службы
Экстренные службы. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае экстренные службы съехались к одному из торговых центров, где искали взрывное устройство, но ничего опасного не нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сигнал о потенциальной угрозе поступил в полицию от начальника службы безопасности одного из торговых центров.

Поводом для беспокойства стал звонок с анонимного номера, в котором неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.

На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. В ходе тщательной проверки здания и прилегающей территории никаких опасных предметов обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность звонившего.

"Им оказался учащийся одной из местных школ. В присутствии законного представителя подросток признался в содеянном, пояснив, что сделал это из хулиганских побуждений, не осознавая серьезности последствий. Сейчас с подростком работают следователи, психолог и социальный педагог", - рассказали в МВД.

Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга. В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.

А в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Ему назначили административный арест сроком на 15 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239026-nachalnik-sluzhby-bezopasnosti-torgovogo-centra-v-kostanae-soobshchil-o-potencialnoy-ugroze/