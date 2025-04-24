Начальник службы безопасности торгового центра в Костанае сообщил о потенциальной угрозе

В Костанае экстренные службы съехались к одному из торговых центров, где искали взрывное устройство, но ничего опасного не нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сигнал о потенциальной угрозе поступил в полицию от начальника службы безопасности одного из торговых центров.

Поводом для беспокойства стал звонок с анонимного номера, в котором неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.

На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. В ходе тщательной проверки здания и прилегающей территории никаких опасных предметов обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность звонившего.

"Им оказался учащийся одной из местных школ. В присутствии законного представителя подросток признался в содеянном, пояснив, что сделал это из хулиганских побуждений, не осознавая серьезности последствий. Сейчас с подростком работают следователи, психолог и социальный педагог", - рассказали в МВД.

Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга. В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.

А в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Ему назначили административный арест сроком на 15 суток.