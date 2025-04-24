Начальник службы безопасности торгового центра в Костанае сообщил о потенциальной угрозе
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В Костанае экстренные службы съехались к одному из торговых центров, где искали взрывное устройство, но ничего опасного не нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сигнал о потенциальной угрозе поступил в полицию от начальника службы безопасности одного из торговых центров.
Поводом для беспокойства стал звонок с анонимного номера, в котором неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.
На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. В ходе тщательной проверки здания и прилегающей территории никаких опасных предметов обнаружено не было.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность звонившего.
"Им оказался учащийся одной из местных школ. В присутствии законного представителя подросток признался в содеянном, пояснив, что сделал это из хулиганских побуждений, не осознавая серьезности последствий. Сейчас с подростком работают следователи, психолог и социальный педагог", - рассказали в МВД.
Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга. В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.
А в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Ему назначили административный арест сроком на 15 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239026-nachalnik-sluzhby-bezopasnosti-torgovogo-centra-v-kostanae-soobshchil-o-potencialnoy-ugroze/