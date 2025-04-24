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Казахстанец пытался совратить 12-летнюю школьницу по видеосвязи и попал за решетку

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В Алматы вынесли приговор жителю Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

На сайте прокуратуры Алматы сообщили о результатах досудебного расследования в отношении жителя Туркестанской области, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении 12-летней школьницы из Алматы.

"Следствием установлено, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы.

Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера", - рассказали в прокуратуре.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

В марте текущего года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане.

В апреле прошлого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Тогда сообщалось, что вторая часть закона посвящена безопасности детей.

Отмечалось, что тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.

Также в МВД рассказали, как подростки в Казахстане могут стать жертвами преступлений против половой неприкосновенности. А в полиции Астаны в августе прошлого года рассказали о процессе установки электронных браслетов на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238921-kazahstanec-pytalsya-sovratit-12-letnyuyu-shkolnicu-po-videosvyazi-i-popal-za-reshetku/