Казахстанка хотела уехать в Сирию и выдать дочерей замуж за террористов

В Казахстане на 7 лет осудили жительницу столицы, которая намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

По данным прокуратуры, жительница столицы использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма. Ее также обвиняли в том, что собиралась участвовать в террористической группе в Сирии.

"Виновная была задержана сотрудниками полиции на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию.

В ходе суда установлено, что подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований", - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы. В прокуратуре напомнили, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества.

При этом, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В начале этого месяца в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через WhatsApp отправлял сообщения своей знакомой, содержащие призывы к насилию. Его осудили к 8 годам лишения свободы.

До этого в области Ұлытау женщину, которая проживала в Сирии, осудили за пропаганду терроризма через Telegram. Ее детей передали в органы опеки.

Также мы писали, что в Шымкенте было рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичных призывах к участию в вооруженном джихаде. Он получил 5 лет лишения свободы.