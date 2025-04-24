Казахстанка хотела уехать в Сирию и выдать дочерей замуж за террористов
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В Казахстане на 7 лет осудили жительницу столицы, которая намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.
По данным прокуратуры, жительница столицы использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма. Ее также обвиняли в том, что собиралась участвовать в террористической группе в Сирии.
"Виновная была задержана сотрудниками полиции на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию.
В ходе суда установлено, что подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований", - рассказали в прокуратуре.
Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы. В прокуратуре напомнили, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества.
При этом, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
В начале этого месяца в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через WhatsApp отправлял сообщения своей знакомой, содержащие призывы к насилию. Его осудили к 8 годам лишения свободы.
До этого в области Ұлытау женщину, которая проживала в Сирии, осудили за пропаганду терроризма через Telegram. Ее детей передали в органы опеки.
Также мы писали, что в Шымкенте было рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичных призывах к участию в вооруженном джихаде. Он получил 5 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238819-kazahstanka-hotela-uehat-v-siriyu-i-vydat-docherey-zamuzh-za-terroristov/