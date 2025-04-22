Празднование дня рождения в кафе привело двух кызылординцев на скамью подсудимых
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В Кызылорде вынесли приговор мужчинам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, которого избили на лестнице у входа в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимых по п.5, 7 ч.2 ст.106 УК РК рассмотрели в суде №2 Кызылорды.
Выяснилось, что 21 августа прошлого года подсудимые посетили кафе, расположенное в центре города, для празднования дня рождения.
"При разговоре с потерпевшим на лестнице у входа в кафе один подсудимый, вступив в словесную перепалку, под незначительным предлогом нанес ему сильный удар в лоб, в это время другой подсудимый кулаком нанес сильный удар с правой стороны", - установил суд.
В результате этого потерпевший упал с лестницы на землю.
"Подсудимые, не обращая внимания на беспомощное состояние потерпевшего и его слова о том, что сломано плечо, вместе избивали, а потом оставили его в беспомощном состоянии и скрылись с места происшествия", - рассказали в суде.
Вина подсудимых была доказана протоколом осмотра места происшествия, протоколом опознания, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами уголовного дела.
Приговором суда они признаны виновными. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому. Также в пользу потерпевшего с них взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.
Отметим, что по п.5, 7 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238279-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-v-kafe-privelo-dvuh-kyzylordincev-na-skamyu-podsudimyh/