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"Вызывающе нарушает ПДД": известного блогера Daricorn оштрафовали в Алматы

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Казахстанский блогер Daricorn.
Казахстанский блогер Daricorn.Фото: instagram.com/daricorn.rr

Известного блогера Daricorn привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

"В ходе анализа интернет-пространства была зафиксирована видеозапись, на которой известная девушка-блогер демонстративно и вызывающе нарушает ПДД - без подачи сигнала резко меняет полосу движения, провоцируя аварийную ситуацию", - заявили в полиции.

По итогам разбирательства нарушительница привлечена к административной ответственности за невыполнение требований подачи сигнала и создание аварийной ситуации.

В полиции подчеркнули, что ее действия - не просто безответственность, это сознательное создание угрозы для жизни и здоровья окружающих.

"Особо цинично, что все это делается ради лайков и просмотров в интернете. Степень известности, количество подписчиков и уровень публичности не освобождают от ответственности. Закон - один для всех. Принцип неотвратимости наказания действует без исключений", - заключили в ДП.

Отметим, что данное видео было опубликовано на странице известного блогера Daricorn в Instagram.

Видео: instagram.com/daricorn.rr

Отметим на днях в Алматы также произошел скандал с участием известного блогера. Казахстанка Ольга Колузанова заявила, что блогер-миллионик в Алматы сняла ее несовершеннолетнего сына в ролике без ее согласия, после чего последовал буллинг ребенка в школе.

Как оказалось суд уже рассмотрел данное дело и обязал выплатить моральный ущерб. Однако, по словам матери ребенка, блогер намерена подать апелляцию.

Позже детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева высказалась о ребенке, который подвергся травле.

"В погоне за личными целями забывают о человечности. Очень жаль, что у взрослых, которые сделали это, не хватило совести извиниться и попытаться исправить сложившуюся ситуацию", - отметила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238168-vyzyvayushche-narushaet-pdd-izvestnuyu-devushku-blogera-oshtrafovali-v-almaty/