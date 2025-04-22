Председатель ЖСК "Жилище" признался в хищении около 422 млн тенге в Актобе

В Актобе вынесли приговор председателю жилищно-строительного кооператива "Жилище" за хищение чужого имущества на сумму почти 422 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинской областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) рассмотрел суд №2 города Актобе.

"В 2018-2020 годах подсудимый, являясь председателем жилищно-строительного кооператива "Жилище", путем обмана и злоупотребления доверием дольщиков совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере на общую сумму 421 955 004 тенге", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом деянии признал полностью.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между заместителем прокурора Актюбинской области и подсудимым.

​Подсудимый в суде заявил, что сущность заключенного процессуального соглашения соответствует его волеизъявлению, в связи с чем он его поддерживает. Прокурор и защитник подсудимого на судебном заседании также поддержали процессуальное соглашение.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него на иждивении малолетних детей и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, установлено не было.

Приговором суда подсудимый признан виновным. По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по настоящему приговору, более строгим, назначенным по приговору суда №2 города Актобе от 15 июня 2021 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.

За гражданскими истцами (75 человек) признано право на удовлетворение иска о взыскании суммы материального ущерба. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Актобе раскрыли хищение на сумму свыше 421 млн тенге у 75 дольщиков ЖСК "Жилище". Два обещанных дома в городе так и не были построены.

Всего на территории Актюбинской области насчитывается 11 проблемных объектов долевого строительства, по которым установлено 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге.