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5 тыс. сделок на 100 млн тенге: обыск провели в Костанайской области (видео)

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Операция в Костанайской области
Операция в Костанайской области. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

"В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, с целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через Telegram дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

"Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.

С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест", - отметили в ведомстве.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сотрудники АФМ, полиции и прокуратуры Алматы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков через госграницу. Задержания прошли не только в Алматы, но и в Астане, а также в Уральске. По версии следствия, подозреваемые получали из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем продавали на территории Казахстана.

Также в прошлом году в АФМ сообщали, что была ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236956-5-tys-sdelok-na-100-mln-tenge-obysk-proveli-v-kostanayskoy-oblasti-video/