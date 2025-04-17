Врача подозревают в убийстве как минимум 15 пациентов в Германии

Врача паллиативной помощи в Германии подозревают в убийстве как минимум 15 человек, проводится расследование еще по 75 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

По данным издания, в Германии расследуется предположительно одна крупнейших серий убийств в системе здравоохранения страны. Уже арестованный паллиативный врач подозревается в убийстве в Берлине как минимум 15 человек.

Сообщается, что прокуратура Берлина предъявила 40-летнему врачу обвинение в убийстве, параллельно продолжая расследование еще по 75 эпизодам.

"Согласно материалам дела, врач совершал преступления, работая в службе по уходу за пациентами в Берлине. Паллиативные врачи сопровождают неизлечимо больных людей, чтобы облегчить их страдания. Обвинение включает 15 эпизодов за период с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года", - сказано в публикации.

По данным следствия, подозреваемого обвиняют в том, что он "без медицинских показаний и без ведома и согласия пациентов", ввел смертельную смесь различных медикаментов 12 женщинам и трем мужчинам. Самой молодой жертвой стала 25-летняя женщина, самой пожилой - 94-летняя.

Также прокуроры ставят вопрос о пожизненном запрете на медицинскую деятельность для обвиняемого врача. По версии полиции, обвиняемый убивал лишь своих пациентов, а не случайных людей. В данный момент расследование продолжается еще в 75 случаях, запланировано еще пять эксгумаций. Всего эксгумировано уже 12 тел.

Ранее мы писали о том, что в на проходящем в Германии судебном процессе бывший медбрат Нилс Хегель сознался в убийстве 100 пациентов.

Добавим, в прошлом году в Германии было найдено тело пропавшей казахстанки. А на следующий день официальный представитель МИД РК на брифинге озвучил новые подробности по факту пропажи судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Позже выяснилось, что у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.