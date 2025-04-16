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Полиция области Абай сделала заявление и попросила жителей сохранять спокойствие

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Школьный кабинет
Кабинет. Иллюстративное фото: Nestea06 / Getty Images

В области Абай полицейские опровергли информацию о готовящихся терактах в учебных заведениях и призвали доверять только официальным источникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В своем официальном Telegram-канале департамент полиции призвал граждан сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять исключительно официальным источникам информации.

"В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности и направлены на создание паники среди населения", - отметили в ДП области Абай.

В ведомстве обратили особое внимание на то, что распространение заведомо ложной информации о терактах - уголовно наказуемое деяние. В соответствии с законодательством за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 миллионов тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет.

"Уважаемые родители! Пожалуйста, доведите эту информацию до своих детей. Несознательные действия могут повлечь серьезные правовые последствия", - обратились в полиции.

Ранее стало известно, что в Костанае пятиклассник неудачно пошутил про захват школы террористами. К зданию учебного заведения незамедлительно выехали представители различных служб: полиция, спасатели, сотрудники КНБ. Они провели проверку территории. Родителей мальчика собираются привлечь к ответственности.

А жители Актау сообщили об эвакуации детей в одной из школ города. Как выяснилось, полицейские решили перепроверить информацию о заложенной бомбе. В школе была включена сирена, после чего провели эвакуацию детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236212-policiya-oblasti-abay-sdelala-zayavlenie-i-poprosila-zhiteley-sohranyat-spokoystvie/