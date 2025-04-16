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Имущество на 900 млн тенге конфисковали у трех казахстанцев за незаконный майнинг (видео)

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Майнинговая ферма в Астане
Майнинговая ферма в Астане. Кадр из видео: instagram/afm_rk

В Астане вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса.

Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге. В ходе обыска изъято 1 257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Приговором суда они признаны виновными по ст.214 ч.2 УК, им назначено наказание в виде штрафа.

Также судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: 2 автомашины ("Toyota Camry", "Nissan Juke"), а также майнинговое оборудование.

Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

До этого в Алматы осудили парня, который занимался продажей криптовалюты. У него конфискованы 5 тыс. долларов и Mitsubishi.

В декабре прошлого года приговором суда двое казахстанцев были осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности - обмена криптовалюты на сумму 7 млрд тенге.

До этого в Темиртау выявили факт организации незаконной майнинговой фермы - было изъято 156 единиц оборудования. Проводится досудебное расследование.

В октябре суд по уголовным делам вынес приговор двум жителям столицы за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу криптовалюты. Обвиняемые были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к году лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.

До этого двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, осудили в Шымкенте. Ущерб от их деятельности составил свыше 100 млн. Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества.

Добавим, покупка и торговля криптовалютой могут приносить доход. Но иногда такие операции оборачиваются уголовными делами для казахстанцев. Как получать прибыль и не нарушать закон, читайте здесь.

Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235465-imushchestvo-na-900-mln-tenge-konfiskovali-u-treh-kazahstancev-za-nezakonnyy-mayning/