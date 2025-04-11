"Обозначил стоимость услуги в 74 млн тенге": полицейского начальника осудили в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор сотрудникам департамента полиции города, среди которых оказался начальник управления финансового обеспечения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении четырех подсудимых рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

"Один подсудимый, являясь начальником управления финансового обеспечения ДП Шымкента, с целью хищения чужого имущества путем мошенничества вступил в преступный сговор с директором ТОО - другим подсудимым, предложил последнему сделать его победителем в конкурсе государственных закупок, обозначив стоимость этой услуги в 74 млн тенге. Тот принял предложение", - установил суд.

По материалам суда, после того, как он стал победителем конкурса и получил деньги по договору на свой банковский счет, директор ТОО передал подсудимому оговоренную сумму в размере 74 млн тенге.

"Третий подсудимый, будучи главным специалистом ДП Шымкента, злоупотребляя своими должностными полномочиями вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц незаконно составил договор о государственных закупках товара методом из одного источника с ТОО на сумму 370 млн тенге", - отметили в суде.

Как установил суд, четвертый подсудимый, будучи начальником отдела ДП Шымкента, небрежно относясь к своим обязанностям, ненадлежащим образом принял товары, несоответствующие техническим спецификациям, указанным в договоре.

Выводы суда подтверждались частичными признательными показаниями подсудимых и показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеоматериалами, вещественными доказательствами и др.

В ходе судебных прений прокурор просил переквалифицировать действия начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента и директора ТОО на мошенничество в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК), действия главного специалиста - на злоупотребление должностными полномочиями (п.3 ч.4 ст.361 УК) и просил назначить этим троим подсудимым наказание в виде лишения свободы, а четвертому - ограничение свободы.

Представитель потерпевшего заявила, что материальный ущерб полностью погашен, и просила назначить наказание в пределах закона.

Сторона защиты просила оправдать подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание сотрудников ДП Шымкента, суд принял во внимание частичное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, а отягчающим обстоятельством стало нарушение принятой ими присяги.

Для директора ТОО обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию правонарушения, наличие на его иждивении малолетних детей и добровольное погашение материального ущерба. Эти обстоятельства признали исключительными. Обстоятельств, отягчающих его уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

Суд признал начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Главного специалиста ДП Шымкента посчитали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Директора ТОО по обвинению в мошенничестве суд приговорил к лишению свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет. Назначенное основное наказание считается условным.

Начальника отдела ДП Шымкента признали виновным в халатности (ч.2 ст.371 УК) и приговорили его к 2 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Всем сотрудникам полиции назначили дополнительное наказание в виде лишения специальных званий. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента, полковника полиции, а также старшего лейтенанта подозревают в хищении в особо крупном размере - на 370 млн тенге.

Как сообщили в МВД, по данному факту возбудили уголовное дело. По поручению министра внутренних дел департамент собственной безопасности начал служебную проверку.