Акмолинца арестовали за оскорбление медработника в приемном покое

Пьяному мужчине назначили несколько суток ареста за оскорбление медицинского работника в приемном покое больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о совершении мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрел Жаксынский районный суд.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в приемном покое районной больницы выражался нецензурной бранью в отношении фельдшера, который осуществлял свои профессиональные обязанности", - установил суд.

Вина мужчины подтверждалась его признанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние, совершение правонарушения впервые. Имелось и отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением суда мужчине назначили административный арест на 5 суток. Также были установлены особые требования к его поведению на 3 месяца.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее стало известно, что жителя Костанайской области наказали за проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении им должностных обязанностей. Мужчина, находясь у себя дома, выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера скорой помощи.