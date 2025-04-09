Оставила пакет на лавочке: казахстанке вернули 46 млн тенге

Пожилой жительнице Шымкента, пострадавшей от действий мошенников и оставившей на лавочке пакет с 46 млн тенге, возместили ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в феврале полицейские задержали двух мужчин, которых заподозрили в том, что они обманом выманили у 69-летней пенсионерки значительную сумму денег.

Сначала женщине позвонили якобы сотрудники сотовой компании и сообщили, что срок действия ее SIM-карты истек. Для продления обслуживания пенсионерка продиктовала им код из SMS.

Спустя несколько минут последовал второй звонок - на этот раз якобы от представителей правоохранительных органов, которые предупредили, что предыдущие звонки были попыткой мошенничества, и на ее счете уже зафиксированы подозрительные операции.

"В панике женщина строго следовала указаниям звонившего: сняла со своего счета все сбережения и передала наличные на "временное хранение" в якобы надежные руки", - отметили в МВД.

Сотрудники киберполиции установили и задержали подозреваемых. В результате потерпевшей полностью возместили ущерб.

По приговору суда оба злоумышленника были приговорены к пяти годам ограничения свободы.

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что пожилая жительница Шымкента, поверив злоумышленникам, сняла все деньги со своего счета и оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали.

Двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве киберполицейские задержали в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ "Anti-fraud".