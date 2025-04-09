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"Думал, как-нибудь выкручусь": Муса Абдраим рассказал, как спасал заложницу в аэропорту

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Муса Абдраим обезвреживает нарушителя порядка
Муса Абдраим обезвреживает нарушителя порядка. Коллаж NUR.KZ: t.me/kris_p_almaty_official

Спасший захваченную в аэропорту девушку Муса Абдраим поделился своими воспоминаниями о том дне. По его словам, он боялся, что нападавший может нанести вред самому себе, передает NUR.KZ.

Во время перерыва в суде Абдраим рассказал, что подал ходатайство о том, что не желает быть потерпевшим, а показания давал как свидетель.

"Я не пострадал: меня он не зарезал, ничего плохого не сделал… почему я должен быть пострадавшим? Конечно, должен понести наказание - это же не концерт, сами понимаете.

Это не хулиганство… это если ножом или чем-то пугал - тогда хулиганство. А тут он же говорил: 3 кг тротила, "взорву сейчас, не подходите" - это разговор другой. Поэтому сам суд что скажет, вынесет приговор - это их решение", - говорит Муса Абдраим.

Он отметил, что мужчина не выглядел пьяным в тот день.

"Мое мнение - когда я рядом с ним стоял, все нормально: лицо, взгляд, разговор… он никакой не псих. Что в глубине души у него было - я же не эксперт. Что случилось, то случилось. Чем смог, я помог. Я рад, что я вовремя успел и спас девушку.

Полицейские когда хотели сделать какое-то действие, он более агрессивным становился. А потом, когда он решил взять заложником меня, я согласен был. Думал, в конце что-нибудь сделаю, выкручусь. Только когда он за руку меня схватил, я понял, что попал в опасную зону", - делится алматинец.

Мужчина поделился, что ранее занимался спортом.

"В голове все как компьютер работало. Я думал, как нож держать, как поступить… хотел взять его головой вниз - думал, вдруг в конце концов он сам себя может (зарезать - прим. ред.): вдруг умрет на месте - я буду виноват. Не хотел бить его, только мысль была нож отобрать. Он когда нож держал с соткой, я думал, вдруг там кнопка - он же говорил про тротил - но понял, что там ничего нет", - говорит Абдраим.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и он может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде (коим и оказался Муса Абдраим) обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Абдраима же Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки. А позже аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Позавчера, 7 апреля, в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234415-dumal-kak-nibud-vykruchus-musa-abdraim-rasskazal-kak-spasal-zalozhnicu-v-aeroportu/