"Ни в какие рамки!": водителя с ребенком на коленях наказали в Павлодаре
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В Павлодаре сняли на видео водителя, перевозившего ребенка на переднем сиденье перед собой. Нарушителя уже привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Видео из Павлодара появилось в Instagram-паблике ti.pavlo, посвященном жизни города.
"Это же вообще ни в какие рамки! Не дай бог, Vesta тормознула - и все", - прокомментировал ситуацию автор ролика.
Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, в ходе мониторинга соцсетей было установлено, что в Павлодаре по проспекту им. Н.Назарбаева водитель перевозил ребенка на переднем сиденье перед собой.
"За несоблюдение требований по перевозке пассажиров, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения, водителя привлекли к административной ответственности", - отметили в ведомстве.
С начала года на территории Павлодарской области пресекли 1188 нарушений по несоблюдению требований перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности или мотошлемами.
Ранее стало известно, что в Алматы 19-летнего иностранца оштрафовали на 1 млн тенге после публикации видео в соцсетях. Гражданин Кыргызстана управлял автомобилем марки BMW без номерных знаков. На него составили 25 административных протоколов по различным статьям КоАП РК.
А жительницу Семея за рулем BMW X6 с VIP-номерами привлекли к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения - выезд на встречную полосу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а материалы дела направили в суд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234343-ni-v-kakie-ramki-voditelya-s-rebenkom-na-kolenyah-nakazali-v-pavlodare/