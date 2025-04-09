Хищение на 421 млн тенге раскрыли в Актобе

В Актобе раскрыли хищение на сумму свыше 421 млн тенге у 75 дольщиков. Два обещанных дома в городе так и не были построены, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, прокуратура Актюбинской области осуществляет работу по защите прав дольщиков.

Так, уголовное дело в отношении председателя ЖСК "Жилище" по факту мошенничества 2 апреля областная прокуратура направила в суд.

"75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила два дома в Актобе", - рассказали подробности в надзорном ведомстве.

На территории Актюбинской области насчитывается всего 11 проблемных объектов долевого строительства, по которым установлено 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге.

В прошлом году руководители пяти строительных компаний были привлечены к уголовной ответственности по восьми объектам и осуждены на шесть лет.

"Прокуратурой области в гражданском порядке в интересах 159 дольщиков внесены два иска о признании договоров купли-продажи недействительными, взыскании с застройщика в пользу потерпевших 2 млрд тенге и передаче имущества. В интересах еще 600 дольщиков шесть исков на стадии подготовки", - отметил прокурор области Марат Абишев.

Ранее стало известно, что жители Актобе вложили 367 млн тенге в долевое строительство, но остались и без жилья, и без денег. Компания-застройщик обещала им квартиры в 5-этажном доме в перспективном районе. Но за три года здесь не построили даже первый этаж. Против застройщика возбудили уголовное дело.

Также сообщалось, что 17 актюбинцев не могут вернуть деньги за недостроенные дома. По их подсчетам, общая сумма долга - больше 120 млн тенге. Люди пытались привлечь застройщика к уголовной ответственности и коллективно написали заявление в полицию. Но там сказали, что они пришли не по адресу.