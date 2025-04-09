Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-чиновника из Минсельхоза подозревают в тяжком коррупционном преступлении

Опубликовано:

Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

Экс-заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы РК, в Астане расследуют уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

В прошлом месяце в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. Ее подтвердили в Антикоре.

В 2024 коррупционный скандал произошел в другом подразделении Минсельхоза - Комитете рыбного хозяйства, экс-председатель комитета был осужден на 6 лет.

После этого в Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства и была опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234268-chinovnika-iz-minselhoza-podozrevayut-v-tyazhkom-korrupcionnom-prestuplenii/