Экс-чиновника из Минсельхоза подозревают в тяжком коррупционном преступлении

Экс-заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы РК, в Астане расследуют уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

В прошлом месяце в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. Ее подтвердили в Антикоре.

В 2024 коррупционный скандал произошел в другом подразделении Минсельхоза - Комитете рыбного хозяйства, экс-председатель комитета был осужден на 6 лет.

После этого в Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства и была опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег.