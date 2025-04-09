Экс-чиновника из Минсельхоза подозревают в тяжком коррупционном преступлении
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Экс-заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства подозревают в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы РК, в Астане расследуют уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.
"Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.
В прошлом месяце в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. Ее подтвердили в Антикоре.
В 2024 коррупционный скандал произошел в другом подразделении Минсельхоза - Комитете рыбного хозяйства, экс-председатель комитета был осужден на 6 лет.
После этого в Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства и была опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234268-chinovnika-iz-minselhoza-podozrevayut-v-tyazhkom-korrupcionnom-prestuplenii/