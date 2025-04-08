Кызылординку наказали за падение ее ребенка с 4 этажа

В Кызылорде женщину наказали за невыполнение родительских обязанностей - ее ребенок упал с четвертого этажа на третий и получил ушиб, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении местной жительницы по ч.1 ст.127 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении сын женщины около 20:30 упал с 4 на 3 этаж многоквартирного дома и получил диагноз "ушиб мягких тканей".

"То есть гражданка не выполнила обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, по защите его прав и интересов, а также по обеспечению его безопасности", - установил суд.

Женщина в своем объяснении в суде заявила, что согласна с протоколом об административном правонарушении, сожалеет о своем поступке и пообещала, что этого больше не повторится.

Постановлением суда ее признали виновной по ч.1 ст.127 КоАП РК и оштрафовали на сумму 27 524 тенге.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области отец подростка, совершившего кражу мобильного телефона, был наказан административным арестом на несколько суток. Суд признал отца мальчика виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав и интересов ребенка.

А жителю Мангистауской области назначили штраф за то, что его 15-летняя дочь не появлялась в школе 17 дней без уважительной причины. На судебном заседании мужчина полностью признал вину.