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Захват заложницы в аэропорту Алматы: заседание по делу отложили

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Судья Дастан Алмагамбетов
Судья Дастан Алмагамбетов. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Заседание по делу о захвате заложницы в аэропорту Алматы отложили на среду, 9 апреля, об этом сообщил судья по делу Дастан Алмагамбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

После перерыва, во время которого подсудимому дали время обсудить позицию защиты со своим адвокатом, Машрапбек Баратов вновь заявил, что у него не было никаких требований и его целью было только пройти в зал ожидания.

После этого судья сообщил о переносе заседания. Следующее заседание состоится 9 апреля в 10:30 в Турксибском районном суде. Стоит отметить, что процесс проходит в сокращенном порядке.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Сегодня, 7 апреля, в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233781-zahvat-zalozhnicy-v-aeroportu-almaty-zasedanie-po-delu-otlozhili/