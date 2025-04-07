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15,5 лет лишения свободы получил казахстанец за посылку, изъятую КНБ

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Посылку открывает мужчина
Мужчина с посылкой. Иллюстративное фото: Karl Tapales / Getty Images

Жителя Кокшетау, страдающего наркотической зависимостью, осудили на длительный срок за контрабанду психотропных веществ в посылке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о контрабанде психотропных веществ в особо крупном размере и покушении на незаконное приобретение и хранение психотропного вещества (ч.3 ст.28 - ч.4 ст.286, ч.3 ст.24 - ч.4 ст.296 УК) рассмотрел с участием присяжных заседателей специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Суд установил, что житель Кокшетау через заблокированный зарубежный сайт совершил покупку психотропного вещества в особо крупном размере (0,0043 гр.) для личного употребления.

Психотропное вещество через международный канал почтовой службы было незаконно перемещено через государственную границу Казахстана и поступило в почтовое отделение в Кокшетау, где его изъяли сотрудники КНБ.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимого признали виновным.

При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами частичное признание вины и наличие малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

"Вина доказана изъятым из почтового отделения психотропным веществом, ноутбуком осужденного, посредством которого осуществлен заказ, банковской выпиской о переводе денежных средств за психотропное вещество, показаниями свидетелей", - отметили в суде.

Согласно заключению экспертизы, у мужчины выявили синдром зависимости в результате употребления наркотических средств.

Приговором суда ему назначили 15 лет 6 месяцев лишения свободы и принудительное лечение от наркозависимости. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка из Таиланда, в которой находилось гашишное масло общей массой почти 800 граммов. Ее получателя суд приговорил к 16 годам лишения свободы.

А в Астане несовершеннолетний студент колледжа лишился свободы на 8 лет. В его доме нашли почти килограмм марихуаны, полученной по почте из Таиланда. По материалам суда, парень устроился работать в качестве "склада" для запрещенных веществ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233668-15-5-let-lisheniya-svobody-poluchil-kazahstanec-za-posylku-izyatuyu-knb/