Контрафакт на 17 млн тенге: в Алматы выявили крупную партию нелегальной табачной продукции

Сотрудники Департамента государственных доходов по городу Алматы в ходе проверочных мероприятий выявили контрафактную табачную продукцию, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Алматы в ходе проверочных мероприятий выявлена контрафактная табачная продукция - обнаружено 18 603 пачки сигарет без кодов (средств идентификации) или с кодами неустановленного образца.

Отмечается, что общая стоимость нелегального товара составила 17 млн тенге.

"Материалы по данному факту направлены в судебные органы города Алматы для рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения", - говорится в релизе ведомства.

В Департаменте предупреждают, что конфискованная подакцизная продукция, изъятая в ходе оперативных мероприятий, представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Так как товары не прошли установленные законом процедуры сертификации и контроля качества - они могут содержать опасные для здоровья вещества.

В конце прошлого года Агентство РК по финансовому мониторингу выявило почти 150 тысяч пачек сигарет без акцизных марок в Карагандинской и Актюбинской областях, проводятся досудебные расследования.

До этого сообщалось, что в Караганде полицейские изъяли 47 тысяч пачек сигарет на сумму более 50 млн тенге. Таким образом был пресечен факт незаконной реализации табачной продукции.

Помимо этого, на одном из складов Костаная сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге.

А через автомобильный пункт пропуска "Жайсан" в Актюбинской области пытались незаконно вывезти крупную партию сигарет стоимостью около 50 млн тенге.