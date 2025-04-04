Граждан Латвии лишили свободы на 11 лет в Казахстане по делу на 3,5 млрд тенге

В ВКО вынесли приговор двум гражданам Латвии, организовавшим крупную нарколабораторию, из которой изъяли вещества на 3,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО двое граждан Латвии признаны виновными и осуждены по п.1,3 ч.3 ст.297 УК РК к 11 годам лишения свободы.

Уголовное дело рассматривалось в суде на протяжении 3 месяцев. В ходе судебного заседания вина подсудимых была полностью доказана. Государственный обвинитель ориентировал суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В сентябре прошлого года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области ликвидировали крупную нарколабораторию, организованную гражданами одной из европейский стран.

В ходе обыска изъяли 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тыс. разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивалась свыше 3,5 млрд тенге.

Отметим, что по п.1,3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.