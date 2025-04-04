Казахстанца оштрафовали за работу таксистом без разрешения

В Мангистауской области мужчина занимался незаконной деятельностью, оказывая услуги такси, и получил штраф на сумму более 50 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) рассмотрел Мунайлинский районный суд.

"Мужчина, находясь на территории села Батыр Мунайлинского района, незаконно осуществлял пассажирские перевозки на своем легковом автомобиле без регистрации и без соответствующего разрешения, уклоняясь от налогового учета", - установил суд.

В ходе судебного заседания казахстанец полностью признал свою вину.

Факт правонарушения был подтвержден материалами дела, административным протоколом и другими доказательствами.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, полное признание вины. Отягчающие обстоятельства по делу не установлены.

Постановлением суда мужчина признан виновным. Ему назначили административный штраф в размере 55 380 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Ранее в СКО таксист не уведомил акимат о своей работе и был наказан штрафом за работу без соответствующих документов.