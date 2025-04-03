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Эзотерика

Тело нашли на улице в Таразе: задержан подозреваемый в убийстве

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

В ДП Жамбылской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве - ранее тело убитого мужчины обнаружили в одном из микрорайонов Тараза, передает NUR.KZ.

"1 апреля текущего года в ходе масштабной оперативной работы сотрудниками полиции установлен и задержан житель города Тараз, подозреваемый в убийстве мужчины, труп которого с телесными повреждениями был обнаружен 31 марта в микрорайоне Жайлау областного центра", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в настоящее время мужчина признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле руководства департамента полиции, добавили в пресс-службе.

Отметим, на днях в одном из скверов Тараза обнаружили тело бывшего полицейского с тяжелыми увечьями. Расследуется дело об убийстве.

Позже в социальных сетях распространилась информация о том, что в Таразе замечен "маньяк с молотком, уже есть жертвы". В полиции опровергли данную информацию и предупредили об ответственности за распространение ложной информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232978-telo-nashli-v-skvere-v-taraze-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve/