Казахстанец был свидетелем по делу о похищении человека, а потом стал осужденным

Житель Туркестанской области был свидетелем по делу, но стал осужденным. Ему вынесли приговор за дачу заведомо ложных показаний, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

"Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования", - отметили в прокуратуре Туркестанской области.

7 августа 2024 года суд приговорил подсудимого, совершившего хулиганство и похищение человека, к 12 годам лишения свободы.

Также суд вынес частное постановление о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.

В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным по ч.2 ст.420 УК РК за дачу ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого преступления. Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, совершенные по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области выступал в качестве главного свидетеля по делу, но ввел суд в заблуждение, за что получил условный срок. Как рассказали в полиции, свой поступок акмолинец объяснил тем, что ему стало жаль подсудимого.