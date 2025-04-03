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Прервать разговор, если звонят "из Нацбанка", рекомендовали казахстанцам

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Мужчина с телефоном и банковской картой
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Национальный банк Казахстана предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка РК, злоумышленники в мессенджерах используют поддельные аккаунты работников Национального банка Казахстана или иных государственных и правоохранительных органов, при этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств.

Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту и блокируют пользователя.

Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным. 

"Национальный банк призывает граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.  

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - рекомендуют в ведомстве.

Напомним, также ранее в феврале Нацбанк Казахстана выступил с предупреждением о том, что мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.

Ранее в Нацбанке предупреждали, что в Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

Также в НБ сообщали ранее, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

Еще в июле прошлого года казахстанцам начали писать фальшивые сотрудники Национального банка. Но в самом ведомстве предупреждали, что не проводят денежные расчеты с населением страны.

Также мы писали, что в Instagram неизвестные создали страницу, которая почти в точности повторяет название официальной страницы Нацбанка РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232804-prervat-razgovor-esli-zvonyat-iz-nacbanka-rekomendovali-kazahstancam/