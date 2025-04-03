Женщина получила 7 лет лишения свободы за переписку с родственником из Казахстана

В области Ұлытау женщину, которая проживала в Сирии, осудили за пропаганду терроризма через Telegram. Ее детей передали в органы опеки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о пропаганде терроризма с использованием сетей телекоммуникации (ч.2 ст.256 УК) рассмотрел Жезказганский городской суд.

"Подсудимая, находясь на территории Сирийской Арабской Республики с 2017 по 2018 годы, посредством сотового телефона, в котором с целью распространения хранила материалы террористического содержания, с использованием Telegram, под вымышленным аккаунтом переписываясь со своим близким родственником, проживающим в Сатпаеве, отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма", - установил суд.

Прокурор просил признать подсудимую виновной по предъявленному обвинению и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Женщина выразила позицию о полном признании вины, в содеянном раскаялась, просила суд смягчить ей наказание и не лишать ее свободы.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой подтверждалась совокупностью доказательств, представленных суду и исследованных в суде.

Приговором Жезказганского городского суда женщина признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

"Несовершеннолетние дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.