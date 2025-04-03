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Семейчанка за рулем BMW X6 с VIP-номерами нарушила правила и лишилась авто

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Автомобиль BMW X6 забирают на спецстоянку
BMW X6 на эвакуаторе. Фото: t.me/dp_abai

В области Абай женщину за рулем BMW X6 с VIP-номерами привлекли к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения - выезд на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 44-летнюю женщину, водителя автомобиля BMW X6, за грубое нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел 19 марта на улице Кабанбай батыра в Семее.

"Женщина выехала на встречную полосу при выполнении маневра, что строго запрещено ПДД и создает реальную угрозу безопасности на дороге", - пояснили в ДП области Абай.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а материалы дела направили в суд. В соответствии с действующим административным законодательством водителю грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в ВКО полиция изъяла автомобиль у 22-летнего "короля скорости" за 13 случаев нарушения скоростного режима и неоплаченные штрафы на 160 тыс. тенге. Автомобиль молодого человека отправили на специализированную стоянку до тех пор, пока не будет погашен долг.

А в Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами и световыми сигналами нарушил покой жителей на главном проспекте города. Он остался без машины - ее поместили на спецстоянку. На водителя составили административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232695-semeychanka-za-rulem-bmw-x6-s-vip-nomerami-narushila-pravila-i-lishilas-avto/