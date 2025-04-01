Житель Астаны устроил "драку" с фонарным столбом и был арестован на месяц (видео)

В Астане на 30 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку с фонарным столбом и сломал его, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщается, что с начала 2025 года суд привлек к ответственности 50 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение общественных мест, а также повреждение зданий и жилых помещений. А накануне был арестован мужчина, который повредил фонарный столб.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ломает столб и уходит, но уже спустя несколько метров его останавливают сотрудники полиции.

"Так, 31 марта поздней ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Мамбетова и устроил драку с фонарным столбом, тем самым причинив ущерб городскому имуществу.

По решению суда ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Полиция предупреждает жителей и гостей столицы, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере до 60 МРП (235 920 тенге) либо арест до 30 суток", - сообщили в полиции.

В ДП добавили, что по городу расширяется система видеонаблюдения: в Астане установлено более 200 тыс. видеокамер, из которых 36 тыс. подключены к центру оперативного управления.

В марте этого года жителя Астаны привлекли к административной ответственности после того, как камеры зафиксировали, что он разгромил урны на одной из центральных улиц.

В феврале в Актау на пять суток арестовали местного жителя, который несколько дней назад в нетрезвом состоянии устроил "драку" со шлагбаумом. Инцидент попал на камеры наблюдения.

В ноябре прошлого года в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

В октябре 2024 года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.