Международный аэропорт Алматы пытались необоснованно оштрафовать на 122 млн тенге
Опубликовано:
"Алматы Су" необоснованно выставил штраф аэропорту Алматы на сумму 122 млн тенге за водоснабжение, однако прокуратура отменила его, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы, в рамках поручения президента прокуратурой Алматы на постоянной основе ведется сопровождение значимых инвестиционных проектов. Одним из них является проект ТОО "TAV Казахстан" (АО Международный аэропорт Алматы) по строительству нового международного терминала и реконструкции аэропорта.
Отмечается, что общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест.
"Однако ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения Алматы по результатам проверки необоснованно выставил штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы)", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Незаконные действия ГКП на ПХВ "Алматы Су" пресечены прокуратурой Турксибского района путем внесения акта надзора, а штраф и дополнительные начисления инвестору отменены.
Ранее мы писали, что в Алматы участникам индустриальной зоны необоснованно начислили налоговые платежи на 103 млн тенге за пользование земельными участками.
Также мы писали, что в Экибастузе незаконно взимались платежи с предпринимателей. В итоге им вернули 4,4 млн тенге, уплаченных в виде имущественного налога.
Ранее в Аксуском и Баянаульском районах Павлодарской области обнаружили незаконное повышение ставок налога на земли сельскохозяйственного назначения с 10 до 50%. Прокуратура решение территориальных маслихатов опротестовала.
А прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета индивидуального подоходного налога у казахстанцев на 6 млн тенге. Необоснованно удержанные средства были возвращены.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231793-mezhdunarodnyy-aeroport-almaty-pytalis-neobosnovanno-oshtrafovat-na-122-mln-tenge/