Международный аэропорт Алматы пытались необоснованно оштрафовать на 122 млн тенге

"Алматы Су" необоснованно выставил штраф аэропорту Алматы на сумму 122 млн тенге за водоснабжение, однако прокуратура отменила его, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы, в рамках поручения президента прокуратурой Алматы на постоянной основе ведется сопровождение значимых инвестиционных проектов. Одним из них является проект ТОО "TAV Казахстан" (АО Международный аэропорт Алматы) по строительству нового международного терминала и реконструкции аэропорта.

Отмечается, что общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест.

"Однако ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения Алматы по результатам проверки необоснованно выставил штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы)", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Незаконные действия ГКП на ПХВ "Алматы Су" пресечены прокуратурой Турксибского района путем внесения акта надзора, а штраф и дополнительные начисления инвестору отменены.

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