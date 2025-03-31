Акмолинка захотела оформить ЭЦП, а получила 11 микрокредитов

В Акмолинской области расследуют факт мошенничества с использованием ЭЦП. Местная жительница обнаружила, что на нее оформили 11 микрокредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 марта в один из отделов полиции Акмолинской области поступило заявление местной жительницы о мошенничестве.

"По показаниям сельчанки, ее племянник без разрешения оформил на ее имя микрокредиты в различных организациях на общую сумму 629 тыс. тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Как следует из показаний заявительницы, 6 марта этого года она попросила племянника помочь с созданием электронной цифровой подписи.

"Молодой человек с помощью своего ноутбука зашел на некий сайт, попросил пройти фото- и видеоверификацию, после чего заверил, что ключ ЭЦП создан", - рассказали в ведомстве.

С 8 по 26 марта женщине начали поступать подозрительные сообщения, но, опасаясь мошенников, она не предпринимала никаких действий.

27 марта она обратилась в ЦОН и обнаружила, что на ее имя оформлено 11 микрокредитов. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что история о кредитах на 30 млн тенге, которые оформили на жительницу села в Павлодарской области, закончилась благополучно. Участковый инспектор помог аннулировать кредиты женщины, которая продиктовала код из SMS мошенникам.

А жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные. Мужчина, представившийся менеджером торговой фирмы, завладел ее доверием, после чего потерпевшая совершила переводы на подставные счета.