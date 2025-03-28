"Организовал избиение студентов": осужден завуч колледжа в Шымкенте

В Шымкенте заместитель директора колледжа "Парасат" Казыбек Ержанов призван виновным в избиении студентов - сегодня состоялся суд, передает Otyrar.kz.

По данным издания, в ноябре прошлого года двое студентов заявили, что стали жертвами избиения в стенах учебного заведения. По их словам, экзекуция длилась несколько часов, а среди напавших были не только педагоги, но и старшекурсники. Один из пострадавших был госпитализирован.

Судебное разбирательство, как пишет издание, затянулось на несколько месяцев, однако теперь в этом деле поставлена точка.

"Следствие установило, что конфликт начался из-за комментариев студентов под видео, опубликованным завучем. Заместитель директора Казыбек Ержанов воспринял это как оскорбление и, воспользовавшись своим положением, организовал избиение, привлекая к нему старшекурсников", - указано в материале.

В итоге суд признал педагога виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: 108-1 - "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 132 - "вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовного правонарушения".

Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый ранее не судим, состоит на онкоучете и имеет инвалидность второй группы. Однако совершенное преступление не осталось безнаказанным - Казыбеку Ержанову назначено 4 года условного лишения свободы с пожизненным запретом на работу в сфере образования.

Тем временем двое старшекурсников, участвовавших в избиении, получили по году ограничения свободы.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в ноябре прошлого года студенты обвинили завуча в избиении из-за комментария в TikTok в колледже Шымкента.

Тогда же похожий скандал произошел в Караганде - преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи студентам и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, сообщили в ДП.

Позже ситуацию прокомментировал замдиректора по воспитательной работе Карагандинского высшего политехнического колледжа.

Как оказалось, учитель извинился перед студентами и родит