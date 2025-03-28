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Обед в столовой закончился убийством в Павлодарской области

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Приговор виновному в убийстве вынесли в Павлодаре
Судья зачитывает приговор. Фото: irbistv.kz

Конфликт, который привел к смерти, произошел в ноябре 2024 года в столовой одного из крестьянских хозяйств Иртышского района Павлодарской области. На скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина, передает "Ирбис TV".

Из материалов уголовного дела известно, что мужчина обедал в столовой крестьянского хозяйства и в этот момент зашел его коллега, который сел напротив. Завязалась беседа, переросшая в взаимные оскорбления.

По версии следствия, потерпевший первым схватился за нож. В этот момент в столовой появился еще один мужчина, который попытался разнять, но не удалось. Как установил суд, механизатор стал избивать оппонента, а после нанес два удара ножом.

"Эти обстоятельства доказываются как признанием вины самим подсудимым, так и показаниями свидетелей, очевидцев. Кроме того, вина подсудимого в совершении данного уголовного правонарушения подтверждается также и другими исследованными судом доказательствами, в частности, видеозаписью с камеры наблюдения, расположенной в столовой", - пояснила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

Уголовное дело рассмотрели в Павлодаре и признали 32-летнего механизатора виновным в убийстве. Приговором суда ему назначили 9 лет лишения свободы, а также обязали выплатить двум несовершеннолетним детям погибшего компенсацию морального вреда - по 3,5 млн тенге каждому.

Ранее стало известно, что в Риддере Восточно-Казахстанской области обнаружили убитыми молодых супругов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении задержали и поместили под стражу.

А в городе Кульсары Атырауской области произошел шокирующий случай - девушку убили на ее рабочем месте в поликлинике. Она скончалась от ножевых ранений в своем кабинете. Подозреваемого в убийстве задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231319-obed-v-stolovoy-zakonchilsya-ubiystvom-v-pavlodarskoy-oblasti/