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Алматинцы захотели принять участие в жилищной программе и потеряли 346 млн тенге

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Женщине надевают наручники
Женщине надевают наручники. Иллюстративное фото: John Moore/Getty Images

В Алматы задержаны три женщины, которые подозреваются в крупной мошеннической схеме - ущерб жителям города составил 346 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в серии мошеннических преступлений. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 346 млн тенге.

По предварительным данным, злоумышленницы обманывали представителей уязвимых слоев населения, предлагая им участие в государственной жилищной программе. В результате их действий многие граждане понесли значительные финансовые потери.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". На данный момент подозреваемые арестованы, следственные действия продолжаются. Полицией принимаются меры для выявления всех пострадавших и установления дополнительных эпизодов преступной деятельности", - сообщил начальник следственного управления ДП города Алматы Айбат Мурзамадиев.

Ранее в Карасайском районе жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем.

А в Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, за обман дольщиков на 3,5 млрд тенге.

В Усть-Каменогорске в мае обратилась в полицию женщина, которая лишилась почти 115 млн тенге. Подозреваемым по делу оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление горожанин.

В Астане в конце года рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231250-almatincy-zahoteli-prinyat-uchastie-v-zhilishchnoy-programme-i-poteryali-346-mln-tenge/