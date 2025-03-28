28 млн тенге пропали со счета одной казахстанки, а у другой исчезли 20 млн тенге

Две казахстанки лишились более 48 млн тенге в результате интернет-мошенничества. Задержаны пятеро подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по противодействию киберпреступности ДП Мангистауской области, были раскрыты два случая интернет-мошенничества, относящихся к категории тяжких преступлений (ч.4 ст.190 УК РК).

Так, с депозитного счета казахстанки незаконно перевели 28 430 000 тенге на счета неизвестных лиц. В ходе служебной командировки в Астане были задержаны трое подозреваемых: двое - жители Актау, один - из Карагандинской области.

"В ходе следствия установлено, что на их счета поступили денежные средства потерпевшей. Организатор преступления, житель Актау, был задержан по месту сокрытия и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ДП Мангистауской области.

А с банковского счета другой гражданки похитили 20 миллионов тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства поступили на счета двух жителей Усть-Каменогорска. Они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по данным фактам продолжаются следственные действия.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.