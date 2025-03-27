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15 млн тенге заплатил за аварийное здание житель Тараза

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Мужчина грустит
Мужчина. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Житель Тараза заплатил 15 млн тенге, надеясь переоформить на себя аварийное здание, а после ждал решения вопроса несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, мужчине пообещали помочь в переоформлении и приватизации аварийного здания за 15 млн тенге. Однако после получения наличных покупатель ждал переоформления в течение семи месяцев.

"Доверчивый клиент верил всем отговоркам мошенника, пока не узнал, что здание оформляют на совершенно других людей. Осознав обман, он обратился в правоохранительные органы", - отметили в МВД.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии смешанной безопасности.

Помимо этого, осужденный обязан вернуть пострадавшему 15 млн тенге, а также выплатить 3,5 млн тенге в качестве неустойки и компенсации судебных расходов.

Ранее стало известно, что жительница Астаны заплатила почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы. В полицию обратились еще четверо акмолинцев, столкнувшиеся с аналогичной проблемой. Все они заключали договоры с этой же компанией, вносили крупные суммы предоплаты, но строительства так и не дождались.

Еще один казахстанец решил приобрести дом в Жамбылской области, заплатил 1,5 млн тенге, но не дождался ни оформления документов на покупку, ни возврата денег. Покупатель обратился к юридическому консультанту и выяснил, что дом зарегистрирован не на имя продавцов, а на имя погибшей матери одного из них, и у них нет прав на продажу дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230869-15-mln-tenge-zaplatil-za-avariynoe-zdanie-zhitel-taraza/