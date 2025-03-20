Подозреваемого в сбыте крупной партии поддельных долларов задержали в Атырау

В Атырау задержали подозреваемого в сбыте крупной партии поддельных долларов США. Устанавливаются источник получения банкнот и канал сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот номиналом 50 долларов США.

"При обыске у задержанного обнаружено и изъято 175 поддельных купюр на общую сумму 8 750 долларов США. Установлено, что мужчина занимался привозом и продажей автомобилей из-за рубежа", - рассказали в ДП Атырауской области.

В настоящее время проводится проверка с целью установления источника получения поддельных денег и выявления каналов их сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения или сбыта иностранной валюты либо ценных бумаг в иностранной валюте. Проводится досудебное расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что за 2024 год на территории Казахстана из оборота изъяли около 2 тыс. фальшивых банкнот. Общая сумма изъятых фальшивых денег составила свыше 80 млн тенге. Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр.