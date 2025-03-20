Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подозреваемого в сбыте крупной партии поддельных долларов задержали в Атырау

Опубликовано:

Поддельные банкноты нашли в Атырау
Поддельные доллары США. Фото: ДП Атырауской области

В Атырау задержали подозреваемого в сбыте крупной партии поддельных долларов США. Устанавливаются источник получения банкнот и канал сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот номиналом 50 долларов США.

"При обыске у задержанного обнаружено и изъято 175 поддельных купюр на общую сумму 8 750 долларов США. Установлено, что мужчина занимался привозом и продажей автомобилей из-за рубежа", - рассказали в ДП Атырауской области.

В настоящее время проводится проверка с целью установления источника получения поддельных денег и выявления каналов их сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения или сбыта иностранной валюты либо ценных бумаг в иностранной валюте. Проводится досудебное расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Ранее стало известно, что за 2024 год на территории Казахстана из оборота изъяли около 2 тыс. фальшивых банкнот. Общая сумма изъятых фальшивых денег составила свыше 80 млн тенге. Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229785-podozrevaemogo-v-sbyte-krupnoy-partii-poddelnyh-dollarov-zaderzhali-v-atyrau-video/