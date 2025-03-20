Мужчина разгромил урны в центре Астаны и попал на видео

Жителя Астаны привлекли к административной ответственности после того, как камеры зафиксировали, что он разгромил урны на одной из центральных улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным, опубликованным в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, с начала года в столице зафиксировано более 500 фактов вандализма. Например, накануне местные жители заметили разгромленные урны на одной из центральных улиц города.

"Вандалом оказался 35-летний местный житель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он, проходя по улице, умышленно пнул урны, повредив городское имущество. За свои действия он привлечен к административной ответственности", - рассказали в ДП.

Зимой этого года в Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Также в начале года в Астане наказали двух вандалов, чьи действия попали на камеры видеонаблюдения. Один из них был арестован на 15 суток.

В ноябре прошлого года в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

В октябре 2024 года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.