Мужчина разгромил урны в центре Астаны и попал на видео
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Жителя Астаны привлекли к административной ответственности после того, как камеры зафиксировали, что он разгромил урны на одной из центральных улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным, опубликованным в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, с начала года в столице зафиксировано более 500 фактов вандализма. Например, накануне местные жители заметили разгромленные урны на одной из центральных улиц города.
"Вандалом оказался 35-летний местный житель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он, проходя по улице, умышленно пнул урны, повредив городское имущество. За свои действия он привлечен к административной ответственности", - рассказали в ДП.
Зимой этого года в Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Также в начале года в Астане наказали двух вандалов, чьи действия попали на камеры видеонаблюдения. Один из них был арестован на 15 суток.
В ноябре прошлого года в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.
В октябре 2024 года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229782-muzhchina-razgromil-urny-v-centre-astany-i-popal-na-video/