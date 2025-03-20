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Павлодарка заплатила полмиллиона за поездку в Таиланд, но увидеть страну ей было не суждено

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Пляжный отдых
Пляж в Таиланде. Фото: Marco Bottigelli / Getty Images

Жительница Павлодара увидела рекламу в Instagram и заплатила 500 тыс. тенге за путевку в Таиланд, но вскоре "туроператор" перестала выходить на связь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Павлодара обратилась девушка. Увидев в Instagram рекламу турпутевок за рубеж, она узнала, что поездку в Таиланд предлагают по заниженной цене.

"Соблазнившись выгодным предложением, павлодарка перевела предоплату в 250 тысяч тенге, после чего понадобилось оплатить страховку за 250 тысяч. Затем "туроператор" перестала выходить на связь. Только тогда девушка осознала, что уникальные пейзажи и удивительные пляжи Таиланда ей не суждено увидеть, и обратилась за помощью в полицию", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Полицейские в очередной раз призвали граждан не переводить деньги на личные счета.

"Официальные турфирмы работают только через расчетные счета. Читайте отзывы - проверяйте компанию на сайтах-отзовиках, а не только на ее странице. Сравнивайте цены - слишком низкая стоимость тура должна насторожить. Связывайтесь напрямую - уточните детали в офисе или по официальному телефону компании", - посоветовали в ведомстве.

Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию со скриншотами переписок, чеками об оплате и другими доказательствами и в банк для блокировки перевода.

Ранее житель Акмолинской области заплатил 1,4 млн тенге за отдых за границей и на протяжении нескольких месяцев ждал билеты. Потом пенсионер обратился с заявлением о мошенничестве в полицию, где мужчине помогли полностью вернуть его деньги.

А житель Костаная заплатил почти 2,2 млн тенге за туристское обслуживание, но остался без путешествия из-за несвоевременного бронирования компанией. Мужчина смог вернуть свои деньги через суд. Также ему выплатили компенсацию морального вреда - 200 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229711-pavlodarka-zaplatila-polmilliona-za-poezdku-v-tailand-no-uvidet-stranu-ey-bylo-ne-suzhdeno/