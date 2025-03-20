Замену условного срока реальным для главы "Алматы Су" объяснили в Антикоре

Дархан Куракбаев в кулуарах сената прокомментировал дело директора департамента коммунального предприятия "Алматы Су" Максата Жолдыбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев подтвердил, что расследование в отношении Максата Жолдыбаева было завершено и направлено в суд.

"Просмотрели, даже освещалось в СМИ, что ему дали условно 5 лет лишения свободы, хотя он обвинялся в покушении на хищение у предпринимателя около 75-ти, кажется, млн тенге.

По протесту надзирающего органа, прокуратуры, состоялось апелляционное решение, изменили приговор. Ему дали 5 лет реального лишения свободы. Он в зале суда прям взят под стражу", - добавил спикер.

Отметим, сегодня Куракбаев также опроверг появившуюся информацию якобы о задержании руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбола Кулбаева.

Кроме того, он пояснил, в чем подозревают заместителя председателя Фонда медстрахования.

Напомним, в апреле прошлого года мы писали, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя гендиректора "Алматы Су". Тогда сообщалось, что замглавы "Алматы Су" получил от местного предпринимателя 75 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок.