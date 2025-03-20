В чем подозревают замглавы ФСМС, объяснили в Антикоре

Зампред Антикора Дархан Куракбаев в кулуарах сената рассказал, в чем подозревают заместителя председателя Фонда соцмедстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили Куракбаева прокомментировать информацию касательно уголовного дела в отношении заместителя председателя ФСМС.

"Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей ВКО. Я могу лишь только сказать, что это должностное лицо отстранено от занимаемой должности в интересах расследования. Другую информацию сказать не могу, так как идет расследование", - ответил он.

Отметим, в конце января в Высшей аудиторской палате рассказали о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

А в начале февраля стало известно, что председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков официально покинул пост. Эту должность он занимал с сентября 2023-го.

На официальном сайте ФСМС указано, что Фонд социального медицинского страхования был создан в 2016 году правительством Казахстана с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения, а также для снижения расходов населения через обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Деятельность фонда направлена на реализацию государственной политики в области здравоохранения и улучшение системы ОСМС в стране.

Фонд является некоммерческой организацией, единственным учредителем и акционером ФСМС является правительство.

Согласно информации на сайте, исполняющим обязанности председателя правления фонда сейчас является Светлана Пономарева, а ее заместителями - Галымжан Абилов, Сауле Тажибаева и Индира Саркенова.

Напомним, в августе прошлого года недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Минздраве сообщили, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев. После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС.

Позже депутаты раскритиковали систему ОСМС.