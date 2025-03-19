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Акмолинка отдала полмиллиона тенге, испугавшись увольнения супруга

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Грустная женщина сидит в кресле
Грустная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

У госслужащей из Степногорска выманили 500 тыс. тенге. Женщине угрожали увольнением супруга. Позже она написала заявление о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полиция Степногорска расследует очередное уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, работающая на государственной службе.

Согласно показаниям потерпевшей, 14 марта к ней на телефон поступило сообщение от мошенников.

"В ходе телефонных разговоров аферисты попросили у заявительницы фото якобы для личного дела, а после перешли к открытым угрозам, обещая уволить супруга с работы. За неприведение угрозы в действие мошенники запросили 2 млн тенге, но такой суммы у акмолинки не было", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Позже заявительница все-таки перевела на указанный счет 500 тыс. тенге, которые сняла с депозита. А спустя несколько дней женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

"В рамках первоначальных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен владелец счета, 17-летний житель Туркестанской области", - отметили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Также потерпевшая планирует направить иск в судебном порядке в отношении дроппера о взыскании похищенных денег.

Ранее в Карагандинской области попытку мошенничества на сумму 1 млн тенге в отношении местной жительницы сняли на видео. В кадр попало и то, как мошенники, поняв неудачу, стали оскорблять полицейского. Они даже объявили ему об "увольнении".

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля.

Жительница Костаная поверила злоумышленникам, которые сообщили, что ее сноха сбила пешехода. Женщина передала 2 тыс. долларов, поддавшись на угрозы, а вскоре выяснила, что никакого ДТП не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229435-akmolinka-otdala-polmilliona-tenge-ispugavshis-uvolneniya-supruga/