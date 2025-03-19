Жену экс-главы полиции Талдыкоргана подозревают в подкупе женщины, которую он изнасиловал

На брифинге официальный представитель Антикора сообщил о расследовании дела в отношении жены осужденного за изнасилование экс-начальника полиции Талдыкоргана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикором по области Жетісу проводится досудебное расследование в отношении супруги бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана Куштыбаева по факту подкупа потерпевшей к даче ложных показаний по уголовному делу об изнасиловании", - сообщил Данияр Бигайдаров.

Как добавил официальный представитель Антикора, иные сведения по делу не разглашаются.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября 2023 года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Марат Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября 2023 года в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В период расследования резонансного дела начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля 2024 года по громкому делу начался суд, который проходил в закрытом режиме.

В марте того же года стало известно, что обвиняемому стало плохо во время заседания, его увезли на карете скорой помощи. Позже процесс возобновили.

В апреле Марату Куштыбаеву вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также подсудимого лишили специального звания "полковник полиции".

Позже суд рассмотрел апелляционную жалобу Марата Куштыбаева и оставил приговор в отношении осужденного без изменения.

В конце февраля этого года жертве изнасилования со стороны экс-начальника УП Талдыкоргана, ее знакомому и секретарю суда вынесли приговор.