Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спецназ провел задержание в Актобе

Опубликовано:

Актюбинцев задержали по подозрению в поставке наркотиков
Задержанные в Актобе. Фото: polisia.kz

В Актобе ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков, причем один из пакетов с незаконным веществом обнаружили перед дверью в многоэтажку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий по пресечению каналов поставки наркотиков в Актобе задержали 39-летнего и 51-летнего жителей областного центра.

В процессе осмотра территории перед парадной дверью многоэтажного дома был найден и конфискован пакет, который, вероятно, содержал марихуану.

"В процессе досмотра автомобиля одного из задержанных с использованием служебной собаки в багажнике найден и изъят один пакет с веществом растительного происхождения. Также обнаружен пистолет без номеров, в котором находилось шесть боевых патронов", - отметили в МВД.

В ходе обыска в жилище одного из фигурантов дела обнаружили и изъяли пакет с веществом зеленого цвета.

В ходе экспертизы установлено, что изъятые вещества представляют собой марихуану общим весом более 14,5 кг. По факту незаконного оборота наркотиков начато досудебное расследование.

Ранее в Павлодарской области работника ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и его знакомого задержали по подозрению в сбыте наркотических средств. В процессе обыска обнаружили и изъяли около 700 граммов наркотических веществ, а также электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.

А в Алматы повара подозревают в том, что он сбывал наркотики прямо на рабочем месте, используя кафе как прикрытие для своей преступной деятельности. Мужчину задержали и взяли под стражу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229357-paket-s-nezakonnym-soderzhimym-nashli-u-dveri-podezda-v-aktobe/