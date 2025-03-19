Спецназ провел задержание в Актобе

В Актобе ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков, причем один из пакетов с незаконным веществом обнаружили перед дверью в многоэтажку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий по пресечению каналов поставки наркотиков в Актобе задержали 39-летнего и 51-летнего жителей областного центра.

В процессе осмотра территории перед парадной дверью многоэтажного дома был найден и конфискован пакет, который, вероятно, содержал марихуану.

"В процессе досмотра автомобиля одного из задержанных с использованием служебной собаки в багажнике найден и изъят один пакет с веществом растительного происхождения. Также обнаружен пистолет без номеров, в котором находилось шесть боевых патронов", - отметили в МВД.

В ходе обыска в жилище одного из фигурантов дела обнаружили и изъяли пакет с веществом зеленого цвета.

В ходе экспертизы установлено, что изъятые вещества представляют собой марихуану общим весом более 14,5 кг. По факту незаконного оборота наркотиков начато досудебное расследование.

Ранее в Павлодарской области работника ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и его знакомого задержали по подозрению в сбыте наркотических средств. В процессе обыска обнаружили и изъяли около 700 граммов наркотических веществ, а также электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.

А в Алматы повара подозревают в том, что он сбывал наркотики прямо на рабочем месте, используя кафе как прикрытие для своей преступной деятельности. Мужчину задержали и взяли под стражу.