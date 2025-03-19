Карагандинец угрожал взорвать дом

Нетрезвый житель Караганды открыл газ в своей квартире и угрожал взрывом. Мужчину в итоге поместили в психоневрологический диспансер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, 18 марта около 14:00 на телефон "102" поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина, находясь в своей квартире по улице Гапеева в состоянии алкогольного опьянения, открыл вентиль подачи газа и отказался открывать двери.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники ДЧС оперативно перекрыли общий газ, а из здания эвакуировали 38 человек.

Полицейские вскрыли дверь, после чего мужчина был задержан и помещен в психоневрологический диспансер.

"Благодаря слаженным действиям оперативных служб удалось предотвратить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее в Талдыкоргане в результате взрыва газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже, произошло разрушение частного жилого дома. Возгорания не было. Один человек пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

А в Косшы предотвратили взрыв газа - пожарные из охваченной огнем хозпостройки вынесли два газовых баллона в безопасную зону. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.