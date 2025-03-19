Казахстанцам продавали "красивые" автономера в TikToK: задержаны двое жителей Астаны

В Астане задержали двух местных жителей, которые, по версии полиции, предлагали казахстанцам купить "красивые" автономера и исчезали после предоплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, в городе задержали двух молодых людей, подозреваемых в мошенничестве под предлогом помощи в оформлении элитных государственных номерных знаков.

"Сотрудники полиции установили двух 19-летних подозреваемых. Они вели прямые эфиры в социальной сети TikTok, где представлялись официальными лицами и обещали гражданам быстрое и недорогое оформление VIP-госномеров в любом городе Казахстана.

Злоумышленники требовали предоплату, а после получения денег переставали выходить на связь. Выяснилось, что похищенные средства молодые люди тратили на личные нужды. В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Установлена их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам", - рассказали в ДП.

Полиция также обратилась к жителям с просьбой оформлять государственные номерные знаки исключительно через центры обслуживания населения.

В начале этого года мы писали, что стоимость VIP-номеров для автомобилей в Казахстане увеличилась из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) с 3 692 до 3 932 тенге в 2025 году.

Цены на "красивые" номера варьируются от 224 124 тенге за самый доступный вариант до более 1,12 млн тенге за наиболее дорогие комбинации. Стоимость обычного номерного знака составляет 3 923 тенге, а ускоренная выдача ГРНЗ может стоить от 13 773,9 до 19 436,51 тенге, в зависимости от региона и срока изготовления.

Желая получить красивый номер на свой автомобиль, казахстанцы могут бесплатно узнать, сколько стоит та или иная комбинация. Это может облегчить процесс выбора ГРНЗ с учетом личных финансовых возможностей.

Также мы рассказывали, стоит ли платить мошенникам, которые украли номер автомобиля и требуют деньги за информацию о месте его нахождения.